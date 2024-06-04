Diyarbakır'da doğunun dokuma kültürünü yansıtan "Beşi Bir Yerde" defilesi düzenlendi

"Koleksiyon 25 parçadan oluşuyor. El sanatları atölyemizde tasarlanan kaftanlarımız da sergilendi. Kıyafetlerimiz bu yörelere ait kültürel mirası ve dokumayı zenginleştirme anlamında bir araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Amacımız yeni nesillere unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını kıyafetler üzerinde aktarmak."

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, defilede "Beşi Bir Yerde" temalı çalışmalarını sergilediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı atölyelerde üretim yapan Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş ve Tunceli'ye ait dokuma kültürü araştırıldı.

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