Diyarbakır'da "Temiz Hava, Kaliteli Hayat" etkinliği yapıldı

Valilik koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Çevre Haftası" dolasıyla Valilik bahçesinde bulunan Temiz Hava Ölçüm İstasyonunda öğrencilere bilgi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.