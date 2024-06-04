Diyarbakır'da 4 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Yüksek Mahallesi'nde dün okul çıkışı öğrenciler arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Öğrenci yakınlarının da karıştığı kavgada, 4 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karışan 3 öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.