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        Diyarbakır'da 4 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:11
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        Diyarbakır'da 4 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Yüksek Mahallesi'nde dün okul çıkışı öğrenciler arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Öğrenci yakınlarının da karıştığı kavgada, 4 öğrenci yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgaya karışan 3 öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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