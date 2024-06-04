Diyarbakır'da geçen ay kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da mayıs ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen ay 103 operasyonu gerçekleştirildi, 132 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 32 tabanca, 5 av tüfeği, 95 şarjör, 5 bin 16 litre akaryakıt, 31 bin 111 paket sigara, 1802 elektronik sigara, 603 kilogram kıyılmış tütün, 106 kilogram nargile tütünü, 1770 kilogram nargile kömürü, 2 milyon 559 bin 500 dal makaron, 2 bin 190 dal puro, 78 bin 382 sigara sarma kağıdı, 275 cep telefonu, 821 cep telefonu aksesuarları, 8 bin 492 kaçak gözlük, 939 kol saati ele geçirildi.