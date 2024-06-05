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        Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerindeki kıyafetle Gazze'deki saldırılara dikkat çektiler

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da gelinlik üreten firmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek amacıyla kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:02
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        Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerindeki kıyafetle Gazze'deki saldırılara dikkat çektiler
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da gelinlik üreten firmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek amacıyla kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı.

        İsrail'in Gazze'de ve Refah'taki çadır kentlerde yaşayan Filistinlilere yönelik soykırıma dönüşen saldırılarına toplumun farklı kesimlerinden tepkiler sürüyor.

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde gelinlik üreten firma da İsrail'in saldırılarına tasarımlarıyla dikkati çekti.

        Firmanın ilk büyük organizasyonda podyumda, İsrail'i protesto için hazırlanan Filistin bayrağı renklerindeki kıyafet ve kanlı gelinlik, aynı renklerde yüz makyajı yapılan mankenlerce tanıtıldı.

        Mini defile sırasında LED ekranda Filistin bayrağı ile İsrail'in bombalı saldırılarının neden olduğu yıkım ve ölümlere ilişkin görüntüler yer aldı.

        - "Konseptin sebebi İsrail'in Filistin halkına yaptığı acımasız saldırıları kınamak"

        Firmanın sahibi Mehmet Kaymak, AA muhabirine, 15 yıldır moda sektöründe olduğunu ve başta Diyarbakır olmak üzere ülke genelinde birçok ilde defileler düzenlediğini söyledi.

        Sosyal sorumluluk bilinciyle de tasarımlar yaptığını ifade eden Kaymak, "Bu konsepti yapmamın sebebi İsrail'in Filistin halkına yaptığı acımasız saldırıları kınamak. Orada insanlar dram yaşıyor. Her gün orada çocuklar, gelinler, genç insanlar katlediliyor. Tasarımlarımız protesto amaçlıdır." dedi.

        Filistin'de artık kan görmek istemediklerini dile getiren Kaymak, bu saldırıların son bulması gerektiğini belirtti.

        Kaymak, "Dünya buna sessiz kalmamalı. Bu büyük bir insanlık ayıbı. Filistin'in yanında olmalıyız, fikirlerimizle projelerimizle tasarımlarımızla. Bir an önce herkes tepkisini göstermelidir. Bizim tavrımız net." diye konuştu.

        - "Gazze'de olanları kınıyorum"

        Mankenlerden Sena Selen Bener de Gazze'de sivillere yönelik saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, bu defile ile Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti. Bener, "Gazze'de olanları kınıyorum." ifadesini kullandı.

        Kanlı gelinliği giyen Ümra Tarık da genelde moda çekimlerinin enerjik ve mutlu geçtiğini, bu defilede ise oradaki hüznü yaşadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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