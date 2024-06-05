Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı

Araç ise ekiplerce yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yapan araçta buldukları ve elleriyle su verdikleri 4 civcivi kendi aracına aldı.

Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunun kırsal Şükürlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

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