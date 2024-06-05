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        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:06
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        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunun kırsal Şükürlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

        Kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaza yapan araçta buldukları ve elleriyle su verdikleri 4 civcivi kendi aracına aldı.

        Araç ise ekiplerce yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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