Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunun kırsal Şükürlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza yapan araçta buldukları ve elleriyle su verdikleri 4 civcivi kendi aracına aldı.
Araç ise ekiplerce yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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