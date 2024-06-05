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        Diyarbakır'da trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:58
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        Diyarbakır'da trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı 500 Evler Kavşağı'nda 2 grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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