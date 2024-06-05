Diyarbakır'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde açılan sergide, hat tezhip minyatür, seramik, dokuma, çini, taş tablo, rölyef, akrilik yağlı boya, deri, sepet örücülüğü, sıfır atık ve bebek yapımından oluşan eserler tanıtıldı.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, gerçekleştirilen etkinliklerle hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğin ilgi gördüğünü belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca düzenlenecek çeşitli programlarla eğitim ve öğretimin yaşının olmadığını bir kez daha görüyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda aylarca kursa giden ve gittikleri kurslarda öğrendiklerini en iyi şekilde yapan ve bu yaptıkları işleri de bugün burada sergileyecek olan arkadaşlarımıza ve emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum."