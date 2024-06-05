Diyarbakır'da attan düşerek yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı için ambulans helikopter istendi.

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