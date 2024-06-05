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        Diyarbakır'da su seviyesi yükselen Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:37
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        Diyarbakır'da su seviyesi yükselen Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Dicle Nehri kenarında piknik yapan 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

        Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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