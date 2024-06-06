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        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hafif yaralandı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde inşaattan düşen işçi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:39
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        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hafif yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde inşaattan düşen işçi hafif yaralandı.

        İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan A.Ç. dengesini kaybederek 2. kattan düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan A.Ç, Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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