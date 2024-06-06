Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hafif yaralandı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde inşaattan düşen işçi hafif yaralandı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde inşaattan düşen işçi hafif yaralandı.
İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan A.Ç. dengesini kaybederek 2. kattan düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan A.Ç, Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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