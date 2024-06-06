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        Üniversite öğrencileri engelli akranlarını gönüllü olarak EKPSS'ye hazırlıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler, gönüllü olarak akranlarını gelecek yıl düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:09
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        Üniversite öğrencileri engelli akranlarını gönüllü olarak EKPSS'ye hazırlıyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler, gönüllü olarak akranlarını gelecek yıl düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlıyor.

        DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, Türkçe, tarih ve coğrafya öğretmenliği bölümlerinde eğitim gören ve gönüllü olarak bir araya gelen 160 öğrenci, DÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde "Özel Gereksinimli Öğrencilere EKPSS Desteği Projesi"ni hazırladı. Öğrenciler, merkezde ve üniversite kütüphanesinde üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan engelli 40 öğrenciye matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri veriyor.

        Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, AA muhabirine, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hazırlanan proje kapsamında geçen yıl 50 engelli öğrenciyi EKPSS'ye hazırladıklarını söyledi.

        Proje ile açılan kursta üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere, gönüllü öğretmen adayları tarafından ders verildiğini aktaran Güven, engelli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri aldığını belirtti.

        - "Bu çalışma özel öğrencilerimiz için bir avantaj"

        Güven, dersler sayesinde öğrencilerin sınava hazır hale getirildiğini ifade ederek, "Bazen de öğrencilerimiz sadece bire bir ders değil, sınav uygulaması anlamında soru bankaları ve denemelerin seslendirilmesini istiyorlar. Bu alanda öğrencilerimiz tarafından soru bankaları ve denemeler seslendiriliyor. Bu çalışma özel öğrencilerimiz için bir avantaj." dedi.

        Güven ders verdikleri öğrencilerin bu yıl düzenlenen EKPSS'de başarı sağladığını anlattı.

        Öğrencilerin projeden memnun kaldığını anlatan Güven, "Proje ile sınavlara daha kapsamlı bir şekilde çalıştılar, sınav kaygılarını azaltmış bir şekilde sınava girdiler. Projemiz devam ediyor. Şu an 40 öğrenciyi önümüzdeki yıl düzenlenecek EKPSS'ye hazırlıyoruz." diye konuştu.

        - "Bu işi gerçekten severek yapıyoruz"

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Zilan Bayram da projede gönüllü olarak yer aldığını söyledi.

        İhtiyacı olan arkadaşlarına ders anlatma ve kitap okuma konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Bayram, "Bu işi gerçekten severek yapıyoruz. Onlar istediği zaman bize ulaşabiliyorlar. Bir nebze de olsa engelli arkadaşlarımızın yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. İstedikleri ders konularında onlara yardımcı oluyoruz. Eksikleri varsa tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Çağlayan Akın ise aynı üniversitede okuyan engelli akranlarına destek verdiğini, bunun için mutlu olduğunu dile getirerek, "Öğretmenlerimiz aracılığıyla engelli arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Taleplerine göre onlara yardımcı oluyoruz. Onlara yardımcı olmak benim için onur verici." ifadelerini kullandı.

        Türk Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Serhat Özcan, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, bir yandan üniversitede okuduğunu bir yandan da EKPSS'ye hazırlandığını anlattı.

        Üniversitede arkadaşlarının kendilerine destek çıktığını dile getiren Özcan, fen bilgisi ve matematik bölümünü okuyan arkadaşlarından ders aldığını söyledi.

        Dersler sayesinde eksikliklerini giderdiğini belirten Özcan, öğretmen olmak istediğini kaydetti.

        Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Mizgin Zilan Ahahatun da doğuştan görme engelli olduğunu, proje kapsamında sınav için eksikliklerini giderdiklerini, üniversite ortamında böyle bir imkanın sağlanmasının güzel olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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