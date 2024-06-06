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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1360 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:39
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1360 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde yer alan Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de toplam 1360 çocuğa bayramlık giysi aldıklarını belirtti.

        Demir, "Çocukların bayram sevincine ortak olma, çocukların bayrama sevinçle ve umutla girmelerini sağlama amacındayız." dedi.

        Vakıf ruhunu gelecek nesillere aktarma çabasında olduklarını ifade eden Demir, yardımla çocukların hayatına dokunmanın yanı sıra toplumda farkındalık yaratma ve birlikte hareket etme gücünü gösterme geyretinde olduklarını aktardı.

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