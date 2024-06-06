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        Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı

        Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:46
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        Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı
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        Çermik ilçesinde Okullar Yarışıyor yarışmasının finali yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 okuldan toplam 85 öğretmenin katıldığı yarışma, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlendi.

        Eleme usulü ile yaklaşık bir aydır devam eden yarışmanın finali gerçekleştirildi. Finale kalan Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu birincilik için yarıştı. Cumhuriyet İlkokulu, yarışmanın birincisi oldu. Yarışmada finale kalan öğretmenlere çeşitli ödüller verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdağan, ilçdeki öğretmenlerin katılabilecekleri ve izleyebilecekleri bir programı düzenlemekten keyif aldıklarını belirterek, sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

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