Filistin'e destek için su altında bayrak açtılar

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da dalgıçlar Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'ne dalış yaparak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını su altında Filistin bayrağı açarak protesto etti.

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan Eğil, baraj gölünde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla da kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir merkez.

Kentin önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından Dicle Baraj Gölü, dalış meraklılarının da rotasında.

Barındırdığı tarihi kalıntılarla dalış yapanları kendine çeken Dicle Baraj Gölü, eğitim alan sporculara da ev sahipliği yapıyor. Dicle Su Sporları Kulübüne üye dalgıçlar Eğil'de hem eğitim dalışı yapıyor hem de su altındaki güzellikleri görüntüleyerek kentin tanıtımına katkı sağlıyor. Sporcular bu kez baraj gölüne İsrail'in saldırılarını protesto etmek, Filistin'e destek mesajı vermek amacıyla dalış yaptı. Baraj gölü kıyısına gelen dalgıçlar özel giysilerini giyindikten sonra ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla suya girdi.

Dalgıçlar, su üstünde ve dalış yaptıkları 30 metre derinlikte Türk ve Filistin bayrağı açtı. - "Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik" Dicle Su Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Babrak, AA muhabirine, Diyarbakır'daki baraj göllerinin su ve dalış sporlarına elverişli olduğunu söyledi. Dicle Baraj Gölü havzasında su yatağı altında kalan birçok tarihi yapının olduğunu ifade eden Babrak, "Su altında asma bir köprü, tarihi medrese ve daha önce burada kurulmuş medeniyetlere ait yapılar var. Dalgıçlar için burası çok güzel bir alan." dedi.

Babrak, burada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı bir farkındalık oluşturmak için dalış yaptıklarını dile getirdi. "Bu dalışımızda hem Türk bayrağı hem de Filistin bayrağı açarak Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik. İsrail'in barbarca saldırılarına karşı elimizden bu geliyor." diyen Babrak, 30 metre derinlikte asma köprüye ve medreseye bayrakları asarak tepkilerini göstermek istediklerini belirtti. Babrak, İsrail'e karşı hep birlikte ses yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.