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        Diyarbakır'da yüzlerce öğrenci yaz tatilinde tohumları fidana dönüştürecek

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da "Yeşil Umutlar Projesi" kapsamında yaklaşık 1000 öğrenci, kendilerine dağıtılan tohumları yaz tatili boyunca fidan haline getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:33
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        Diyarbakır'da yüzlerce öğrenci yaz tatilinde tohumları fidana dönüştürecek
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da "Yeşil Umutlar Projesi" kapsamında yaklaşık 1000 öğrenci, kendilerine dağıtılan tohumları yaz tatili boyunca fidan haline getirecek.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Naile Korkut tarafından öğrencilerin doğa bilincini artırmak, ağaçlandırma konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak, tohumun fidana dönüşüm sürecini öğretmek, çevre ve doğa bilinci oluşturmak amacıyla "Yeşil Umutlar Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında okul bahçesinde öğrencilere tohumların yetiştirilmesi, fidanın ekim aşaması ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda teorik ve pratik eğitim veren Yıldırım ve Korkut, daha sonra öğrencilere saksı ile tohum dağıttı.

        Okuldaki öğrencilerin yanı sıra ilçedeki ortaokul öğrencileriyle birlikte yaklaşık 1000 öğrenciyi kapsayan proje ile yaz tatilinde öğrenciler tohumları fidana dönüştürecek.

        - "Yetiştirdikleri fidanlara çocukların ismini vereceğiz"

        Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü Naile Korkut, AA muhabirine, dünya genelinde çevre ve doğa bilincinin azalmaya başladığını, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla sürekli ağaçlandırmanın önemi ve geri dönüşümle ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

        Sorumluluk bilinci kazanılması amacıyla projeyi hazırladıklarını kaydeden Korkut, öğrencilerin küçük yaştan itibaren doğaya duyarlı hale gelmeleri için çabaladıklarını dile getirdi.

        Korkut, şöyle konuştu:

        "Çocuklara tohum ekmenin nasıl yapılacağını öğrettik ve yaz tatilinde onlara ödev olarak verdik. Yaz tatili boyunca çocuklar, tohumların fidana dönüştürülme sürecini gözlemleyecek. Daha sonra okullar açıldığında getirdikleri fidanları uygun bir yere dikip hatıra ormanı oluşturmayı planlıyoruz. Çocukların sorumluluk bilincinin yükselmesini istiyoruz. Yetiştirdikleri fidanlara çocukların ismini vereceğiz. Asıl amacımız çocuklarda doğa ve geri dönüşüm bilincinin oluşmasıdır. Çocuklara güzel ve daha yeşil bir gelecek bırakmamız lazım."

        - "Yaz tatilinde bu ödevimle ilgileneceğim"

        6. sınıf öğrencisi İremnur Alanko (12), okulda tohumun nasıl fidana dönüştüğünü, fidan ekimi konusunda bilgi edindiğini söyledi.

        Alanko, "Öğretmenim bana tohum verdi. Çok mutlu oldum çünkü fidan yetiştirmek çok güzel bir şey. Yaz tatilinde bu ödevimle ilgileneceğim." dedi.

        7. sınıf öğrencisi Medine Şahbaz (13) da oluşturacakları ormanda kendi adıyla bir fidan bulunacağı için heyecanlandığını kaydetti.

        Yazın hem tatil yapacağını hem ders çalışacağını, aynı zamanda tohumu fidana dönüştüreceğini belirten Şahbaz, "Geleceğe katkı sağlamak istiyoruz. Daha yeşil bir dünya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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