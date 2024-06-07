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        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:30
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        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Silvan kara yolunda M.T. idaresindeki 21 ACD 513 plakalı otomobil, M.A.A'nın kullandığı 60 NL 007 plakalı otomobil ile A.U. yönetimindeki 63 E 2233 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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