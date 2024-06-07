Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Silvan kara yolunda M.T. idaresindeki 21 ACD 513 plakalı otomobil, M.A.A'nın kullandığı 60 NL 007 plakalı otomobil ile A.U. yönetimindeki 63 E 2233 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.