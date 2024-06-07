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        Türk Kızılaya bağışlanan kurbanlıklar ihtiyaç sahibi ailelere aş oluyor

        Diyarbakır'da hayırseverler tarafından Türk Kızılay'a bağışlanan kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere aş olarak ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:33
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        Türk Kızılaya bağışlanan kurbanlıklar ihtiyaç sahibi ailelere aş oluyor
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        Diyarbakır'da hayırseverler tarafından Türk Kızılay'a bağışlanan kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere aş olarak ulaştırılıyor.

        Türk Kızılay tarafından "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etleri, yıl boyunca sıcak yemeklere katılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

        Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Demirel, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Diyarbakır Aşevi'nde gazetecilere, Diyarbakır'da günde ihtiyaç sahibi 1100 aileye 3 çeşit yemek dağıtıldığını söyledi.

        Kurbanlıklardan hazırlanan kavurmayı yıl boyunca Diyarbakır'daki 1100 ihtiyaç sahibi aile için değerlendirdiklerini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

        "Hazırlanan kavurmanın yüzde 10'u aşevlerimizde pişirilen yemeklere katılıyor. Yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Ayrıca, yıl içerisinde ailelere 800 gramlık konserve kutularına konulan kavurma veriliyor. Türkiye geneli 41 ildeki aşevlerinde hazırlanan yemeklerde kavurmayı kullanıyoruz. Yıl boyunca hazırlanan yemekler, ailelere ulaştırılıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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