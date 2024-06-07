Türk Kızılaya bağışlanan kurbanlıklar ihtiyaç sahibi ailelere aş oluyor

Kurbanlıklardan hazırlanan kavurmayı yıl boyunca Diyarbakır'daki 1100 ihtiyaç sahibi aile için değerlendirdiklerini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

Türk Kızılay tarafından "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etleri, yıl boyunca sıcak yemeklere katılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Diyarbakır'da hayırseverler tarafından Türk Kızılay'a bağışlanan kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere aş olarak ulaştırılıyor.

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