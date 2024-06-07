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        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Diyarbakır'da kurum müdürleriyle görüştü

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Diyarbakır'da kurum müdürleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:54
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        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Diyarbakır'da kurum müdürleriyle görüştü
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        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Diyarbakır'da kurum müdürleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

        Kamu kurumlarının müdürlerinin yer aldığı toplantının ardından Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve komisyon üyeleriyle gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'de 7 Ekim'den bugüne yaşanan zulüm ve soykırımda çocuklar, kadınlar ve masumların katledildiğini söyledi.

        İsrail'in zulmünde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Katırcıoğlu, sözün yeterli olmadığı, tüm insanların ayağa kalktığı, ancak o katillerin hala koltuklarında oturduğu bir döneme şahitlik ettiklerini belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de barışı sağlamak için mücadelesini yalnızca temennilerle değil, diplomatik yollarla, ekonomik yaptırımlarla, siyasi kararlarla ve uluslararası hukukla sağlayacağını aktaran Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Türk devletinin egemen ve bağımsız Filistin devletinin teminatı olmaya devam edecektir. Filistin kırmızı çizgimizdir. Gazzeli çocuklar kırmızı çizgimizdir. Kırmızı çizgilerimizi aşanlara tek tavsiyemiz tarihimizi okumak ve oradan kendilerine gereken cevabı almak olacaktır. Soykırımcı katillere gelince, bizler her şeyden önce inanan insanlarız o yüzden şuna eminiz ki bu zulmü yapanlar için Rabb'imin elem verici bir azabı vardır. Netanyahu denen soykırımcının cehennemdeki yeri Hitler'in yanı olacaktır. Bu dünyada çocukları yakanlar ahirette kendileri cehennemde ebedi yanacaklardır."

        Katırcıoğlu, komisyon olarak bu yasama döneminde gündemlerinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve herkesi derinden yaralayan, ülkenin geleceği çocuklara maddi ve manevi tesir eden, sayısız acı ve gözyaşına sebep olan büyük depremler olduğunu bildirdi.

        Depremlerin, yetişkin bireylerde açtığı yaralar kadar bütün çocuklarda da derin izler bıraktığını kaydeden Katırcıoğlu, bu doğrultuda komisyon olarak bu dönem ilk olarak "Deprem mağduru çocuklar" konulu geniş bir tema belirlediklerini aktardı.

        Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Deprem sonrası mağdur olan çocuklarımız için yapılan çalışmaları araştırmak, refakatsiz kalan, ailesinden ayrı düşmüş çocuklarımız ile bunlardan engelli olarak hayatına devam etmeye çalışan çocuklarımıza verilen destekleri dinlemek, başta eğitim hakkı olmak üzere, devletimizce yapılan çalışmaları yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek, konuyu kamuoyunun dikkatine sunmak ve tüm tespitlerimizi bir rapor haline dönüştürerek üst komisyonumuzun gündemine getirmek amacı ile çalışmamıza devam ediyoruz."

        Asrın felaketi nedeniyle Diyarbakır'da enkaz altında kalan 104 çocuğun vefat ettiğini öğrendiklerini kaydeden Katırcıoğlu, depremde hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

        Katırcıoğlu, "29 çocuğumuzun ebeveyn kaybı yaşadığını üzüntüyle öğrendik. Enkaz altında bulunamayan kayıp çocuğun olmaması da bizi mutlu etti. Konteyner kentte 463 erkek ve 392 kız çocuğu kalıyor. 2'si Diyarbakır'da, 9'u diğer illerde 11 çocuğun uzuv kaybı yaşadığını görüyoruz. 10 çocuğumuzun protez işlemleri tamamlandı. Konteyner kentte 620 öğrencimize, LGS ve YKS için yardımcı kaynak dağıtıldığı bilgisi bize geldi. Heyetimizle konteyner kentteki aileleri ve çocukları ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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