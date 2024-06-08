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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:28
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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

        Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.

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