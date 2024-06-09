Diyarbakır'da geçen ay 561 trafik kazası meydana geldi
Diyarbakır'da mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 444 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 444 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mayıs ayında Diyarbakır'da 272'si hasarlı, 561 trafik kazası meydana geldi.
Bu kazalarda, 1 kişi hayatını kaybetti, 444 kişi yaralandı.
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