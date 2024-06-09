Diyarbakır'da doğa yürüyüşünde üzerlerine kaya parçası düşen 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Diyarbakır'da doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Doğa yürüyüşü için Çermik ilçesindeki Yabanardı ve Şeyhandede şelaleri mevkisine giden gruptan 2 kişinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi AFAD ekiplerince bulundukları alandan ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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