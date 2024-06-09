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        Diyarbakır'da doğa yürüyüşünde üzerlerine kaya parçası düşen 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:09
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        Diyarbakır'da doğa yürüyüşünde üzerlerine kaya parçası düşen 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.

        Doğa yürüyüşü için Çermik ilçesindeki Yabanardı ve Şeyhandede şelaleri mevkisine giden gruptan 2 kişinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi AFAD ekiplerince bulundukları alandan ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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