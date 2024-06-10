Diyarbakır'da marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla kentteki market denetimlerini artırdı.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları incelendi, sebze ve meyvelerin menşe ve geliş fiyat bilgisi kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde 21 personelden oluşan 7 ekiple yerel ve ulusal zincir marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını söyledi. Etiket denetimlerinde ürünün ayırıcı özelliği, yerli üretim logosu ve TL ibaresinin olması gerekliliği gibi hususları kontrol ettiklerini belirten Atik, indirimli satış gerçekleşiyorsa ürünün indirimden önceki ve sonraki fiyatının da etikette yer alması gerektiğini ifade etti. Atik, ürünün satış ve birim fiyatı, fiyat değişiklik tarihi ve üretim yerinin mutlaka etikette olması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde en büyük sorunlarından birinin aldıkları ürünlerin kasa ile etiket fiyatının farklı olması. Tüketiciler genelde benzer durumla karşılaştıklarında, haklarını bilmemeleri nedeniyle fiyat farkını ödemekte ya da ürünü iade etmektedirler. Tüketicilere tanınan temel haklar, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede 'Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' denilmektedir. Bu gibi durumlarda tüketici aleyhine oluşan fiyat farkı için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı doğmaktadır."

Atik, perakende olarak satışa sunulan ürünlerin üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket asılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Denetimlerde Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden özellikle sebze ve meyvelerin alış fiyatını kontrol ettiklerini anlatan Atik, "Alış ile satış fiyatı arasında fahiş miktarda artış varsa gereğini yapıyoruz. Tüketiciler de telefonlarına indirecekleri HKS uygulaması ile bunu denetleyip bize ihbarda bulunabilir." dedi. ​​​​​​​- Diyarbakır'da bu yıl 2 bin 642 firmada 21 bin 934 ürün incelendi