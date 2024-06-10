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        Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Delil, hububat alım fiyatını değerlendirdi

        Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:32
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        Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Delil, hububat alım fiyatını değerlendirdi
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        Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığında açıklama yapan Delil, TMO'nun duyurduğu hububat alım fiyatlarını yeterli bulmadıklarını söyledi.

        Delil, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl ile kıyasladığımızda makarnalık ve ekmeklik buğdaya yüzde 11 civarında, arpaya ise yüzde 3 fark gelmiş. Çiftçilerin ilaç, gübre, mazot ve tohum gibi girdi maliyetleri ise ikiye katlandı. TMO'dan fiyatların yeniden belirlenmesini talep ediyoruz."

        Mehmet Cevat Delil, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilere buğday ve arpa için ton başına verilen fark ödemesinin de

        artırılmasını talep ettiklerini belirtti.

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