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        Diyarbakır'da dere yatağına devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:43
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        Diyarbakır'da dere yatağına devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        B.S. yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı minibüs, Diyarbakır-Mardin kara yolunun 12'nci kilometresinde dere yatağına devrildi.

        Kazada, sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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