Diyarbakır'da dere yatağına devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
B.S. yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı minibüs, Diyarbakır-Mardin kara yolunun 12'nci kilometresinde dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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