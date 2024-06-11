Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor

        Diyarbakır'da öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) bünyesinde olası afetlerde hayat kurtarmak için zorlu eğitimden geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) bünyesinde olası afetlerde hayat kurtarmak için zorlu eğitimden geçiyor.

        Elazığ'da merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'de gerçekleşen 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle "Afet öncesi hazırlık" çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da 30 öğretmenin katılımıyla MEB AKUB kuruldu.

        Zamanla yeni katılımlarla ve aldıkları eğitimlerle sayıları 150'ye ulaşan öğretmenler 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında da sahada aktif görev aldı.

        AFAD'a bu birimde görev almak için başvuru yapan 400 öğretmenden 100'ü daha periyotlar halinde "afetlerde arama, kurtarma ve tahliye", "eğitici eğitimi kursları", "temel afet bilinci eğitimi", "yangın eğitimi", "afet farkındalık eğitimleri" ve "acil durum ekipleri eğitimi" alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor

        AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki enkaz sahasında verilen bu eğitimin yanı sıra 150 öğretmen de eğitici eğitmen sertifikası alarak bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunacak.

        - "Eğitim kampanyası başlattık"

        AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma personeli ve gönüllüsü sayısını artırmak için seferberlik başlattıklarını söyledi.

        Şalcı, "6 Şubat 2023'te 29 bin binada çalıştık. Bu da 1 milyon 952 bin kişiye tekabül ediyor. Dünyadaki arama ve kurtarma personeli sayısı 750 bin, eğitimlilerin tamamı da yaklaşık 1 milyon 500 bin. Dedik ki; 'O zaman Türkiye'deki kapasitemizi artırmamız lazım.' Bu alanda askerimizle, polisimizle, öğretmenimizle, madencimizle, sivil toplumumuzla birlikte bir eğitim kampanyası başlattık." dedi.

        Kampanyanın başarıyla devam ettiğini anlatan Şalcı, Diyarbakır'ın da bunun en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Şalcı, şunları kaydetti:

        "Sadece Diyarbakır'da değil tüm illerimizde arama kurtarma personeli yetiştirilmesi için çok ciddi gayret sarf ediyoruz ki müdahale kapasitemiz yükselsin. AFAD'ın en büyük destekçilerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı. Kurumların kendi eğitmenlerini de yetiştirdik. Hem Milli Eğitim Bakanlığında hem jandarmada hem de madencilerde... Onlara kendi eğitim alanlarını yaptık. Böylece onlar da kendi eğitimlerini yapabiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir eğitim program yapıyoruz. AFAD'daki eğitmenlerin bir kısmı da kendi eğitmenleri. Böylece sürdürülebilir, devamı gelen bir eğitim modülü oluşturmaya çalışıyoruz."

        - "Birçok depremzedeyi enkazın altından kurtardılar"

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu ve her türlü afete de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

        MEB AKUB bünyesinde aktif görev alacak öğretmenlerin profesyonel hale gelmelerinin önemine işaret eden Küçükali, bu birimin Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

        Küçükali, şunları söyledi:

        "Birçok depremzedeyi enkazın altından canlı kurtardılar. Şu anda 100'e yakın arkadaşımız profesyonel eğitimleri AFAD ile alıyor. Hedefimiz 250 öğretmenimize bu profesyonel arama kurtarma eğitimlerini aldırmak. Hem arazi araması hem enkaz arama ve kurtarması hem de su altı ve su üstü arama kurtarmalarda profesyonel hale gelmelerini istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışmalarını son hızla devam ettiriyor."

        Bilinçlendirme eğitimlerinden de 250 öğretmenin yararlandığını dile getiren Küçükali, öğretmenlerin de öğrendiği bilgileri hem öğrencilerle hem de velilerle paylaştığını kaydetti.

        Küçükali, "Öğretmenlerimiz kendilerini memlekete vakfetmiş arkadaşlarımız. Hangi alanda hizmet olursa orada var olduklarını her ortamda gösteriyorlar. Gönüllü şekilde katılıyorlar bu eğitimlere. Çünkü memlekete faydalı olmak birinci önceliğimiz." diye konuştu.

        Diyarbakır'ın merkez 4 ilçesinde MEB AKUB ekipleri oluşturulduğunu belirten Küçükali, en kısa sürede diğer ilçelerde de ekip kurulacağını bildirdi.

        - "Daha da bilinçlenmemiz gerektiğini gördük"

        Eğitimcilerden İngilizce öğretmeni Neriman Tekin, aldığı uygulamalı eğitimin faydalı olacağını söyledi.

        "Asrın felakati"nin korkusunu yaşadıklarını ifade eden Tekin, "6 Şubat'taki depremlerden sonra gördük ki her an bir afet yaşayabiliriz. Daha da bilinçlenmemiz gerektiğini gördük. Burada eğitimler alıyoruz. Amacımız olası bir deprem veya afet anında arama kurtarma birimlerine destek olmak. Öğrencilerimize, velilerimize, ailemize, yakın çevremize bu afet bilincini daha da profesyonel anlamda aktarmak." diye konuştu.

        Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Emine Elçin de uzman eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitimin önemine değinerek, gönüllü olarak bu birime katıldıklarını söyledi.

        Elçin, öğrendiklerini öğrencilere de aktardıklarını dile getirerek, "Bu eğitimle çocuklarımıza çok daha faydalı oluyoruz. Öğretmenler olarak bilinçleniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Vatandaş bütçesinin çoğunu gıda, kira ve ulaşıma harcıyor
        Vatandaş bütçesinin çoğunu gıda, kira ve ulaşıma harcıyor
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        İlk hırsızlığını, hırsız yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yaptı, yakala...
        İlk hırsızlığını, hırsız yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yaptı, yakala...
        Düğünde atılan hava fişekler kalabalığın arasında patladı: 5 yaralı
        Düğünde atılan hava fişekler kalabalığın arasında patladı: 5 yaralı
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis şebekesine 'Gülle' operasyonu: 10 tutuklama
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis şebekesine 'Gülle' operasyonu: 10 tutuklama
        Diyarbakır'da dere yatağına devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da dere yatağına devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da sakatat yüklü minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
        Diyarbakır'da sakatat yüklü minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda ağaç devrildi
        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda ağaç devrildi