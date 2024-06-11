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        Diyarbakır'da yüzde 75 hibe ile çiftçilere soya ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Diyarbakır'da 275 çiftçiye yüzde 75'i hibe ile 120 ton soya ile 960 kilogram ayçiçeği tohumu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:21
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        Diyarbakır'da yüzde 75 hibe ile çiftçilere soya ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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        Diyarbakır'da 275 çiftçiye yüzde 75'i hibe ile 120 ton soya ile 960 kilogram ayçiçeği tohumu verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP ) kapsamında Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Soya ve Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile temin edilen sertifikalı soya ve ayçiçek tohumları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

        Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de tarım sektörünün gün geçtikçe önem kazandığını söyledi.

        Artan nüfusla gıdaya olan ihtiyacın da arttığını ifade eden Su, bu nedenle toprakların iyi değerlendirilmesinin önem kazandığını belirtti.

        Vali Su, şunları kaydetti:

        "Mevcut alanlarımızı daha verimli hale getirmenin hesaplarını yapıyoruz. Tarım sektöründe üretimi artırmak için birçok projeyi devletimiz, hükümetimiz uygulamaya koymuştur, koymaya da devam ediyor. Bugün 120 ton sertifikalı soya tohumunu 250 üreticimize dağıtımını gerçekleştireceğiz, 960 kilogram sertifikalı ayçiçeği tohumunu 25 üreticimize vereceğiz. Yaklaşık 9 milyon 333 bin lira değerinde bir proje. Bunun yüzde 75'ini Bakanlığımızın hibesi olarak vatandaşlarımıza vereceğiz."

        Vali Su, 25 Haziran'dan itibaren emekliliğe ayrılacağını belirterek, "İki yılı aşkındır Diyarbakır'da görev yapıyorum. Bu süre zarfında sizlerle beraber çok güzel hizmetleri gerçekleştirdik. 25 Haziran'da yaş haddinden emekli oluyorum. İnşallah gelen valimizle de çok güzel hizmetler gerçekleştirirsiniz. Bu zamana kadar bana verdiğiniz destekten dolayı, beraber yaptığımız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da TAKEP kapsamında kullanımı çok mümkün olmayan, nadasa bırakılan veya birinci üründen sonra değerlendirilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla ikinci ürün olarak üretilmesi için soya ve ayçiçeği tohumunu çiftçilerle buluşturacaklarını belirtti.

        Törene, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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