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        Hizmet-İş'ten Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarmalara tepki

        Hizmet-İş Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman ve beraberindeki sendika üyeleri, kentte bazı belediyelerdeki işten çıkarmalara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:09
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        Hizmet-İş'ten Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarmalara tepki
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        Hizmet-İş Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman ve beraberindeki sendika üyeleri, kentte bazı belediyelerdeki işten çıkarmalara tepki gösterdi.

        İşten çıkarılan kişilerle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen Kahraman ve sendika üyeleri, "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Derdimiz ekmeğimiz" yazılı dövizler taşıdı.

        Kahraman, yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ardından başlayan "işçi kıyımı"nın durmadığını belirterek, "DEM Parti tarafından yönetilen Büyükşehir'de son çıkışlarla 72 emekçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden, aşından ve geleceğinden edilmiştir." dedi.

        "Son dönemde artan emek düşmanı yaklaşımlara asla boyun eğmeyeceklerini" dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

        "Zulüm karşısında susmayacağız. Helal lokmamıza iftiralarla saldıranlara sonuna kadar direneceğiz. Tüm yıldırma politikalarına karşı emekçilerin yanındayız. Halkımızın yüksek beklentilerini, hayal kırıklığına dönüştüren belediye yönetimini uyarıyoruz. Derhal bu yanlıştan dönün, emekçilerin hak gasplarına son verin. Emekçilerin sendikal özgürlüklerine saygı duyun, mobbinglere son verin. Son işten çıkarılanlar arasında Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Gülbahar Aşiri'nin de olması belediye yönetimi tarafından izlenen emekçi düşmanı politikanın nedenini açıklıyor. Bu süreçte Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in de işine son verildi. Yıllardır çocukların yaşam haklarını ve geleceklerini elinden alanlar, bugün emekçilerin haklarını gasbetmek istiyor. Kurban Bayramı arifesinde işçileri ekmeğinden eden, çoluk ve çocuklarını ekmekleri ile terbiye eden bu zihniyet ile mücadelemiz devam edecektir. Buna müsaade etmeyeceğiz."

        Kahraman, belediye yönetimine karşı hukuki süreçlerin sendika tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Haksızlığa karşı birlikte direnecek, zaferi beraber kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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