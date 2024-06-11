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        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanlığına Aziz Elaldı yeniden seçildi

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in kulüp başkanlığına Aziz Elaldı yeniden getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:32 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:32
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        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanlığına Aziz Elaldı yeniden seçildi
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in kulüp başkanlığına Aziz Elaldı yeniden getirildi.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 4 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan kongresi, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Şehmus Özer Tesisleri'nde yapıldı.

        Tek listeyle gidilen seçimde, Aziz Elaldı oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

        Elaldı, kongrede yaptığı konuşmada, zorlu bir sürece ve yeni bir lige girdiklerini söyledi.

        Şampiyonluğu birliktelikle sağladıklarını, bu birlikteliği hedefleri olan Süper Lig'e taşımayı arzu ettiklerini belirten Elaldı, "Geldiğimiz gün dedik ki, bu takımı Barcelona yapacağız, dünya takımı yapacağız. Bu takımı dünya takımı yapabilmek için bir sportif başarıya ihtiyacımız var." dedi.

        Trendyol 1. Lig'e yükseldikten sonra ilk olarak teknik direktör transferi yaptıklarını anımsatan Elaldı, şunları kaydetti:

        "Teknik direktör anlamında Türkiye'de gücünü ispat etmiş isme (Ersun Yanal) gittik ve onunla örtüşen hayat ve spor felsefemiz sayesinde bir araya geldik. Bugün yaptığımız teknik direktör transferimizle gündeme oturduk. Önümüzdeki sene inşallah hedefimize ulaşacağız."

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