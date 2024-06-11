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        Diyarbakır'da düğünde atılan havai fişeklerden yaralanan 10 kişiden 9'u taburcu edildi

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düğünde atılan hava fişekler nedeniyle yaralanan 10 kişiden 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:58
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        Diyarbakır'da düğünde atılan havai fişeklerden yaralanan 10 kişiden 9'u taburcu edildi
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düğünde atılan hava fişekler nedeniyle yaralanan 10 kişiden 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kırsal Beypınar Mahallesi'nde dün gece düzenlenen düğünde atılan havai fişeklerin törene katılanlara yakın bir noktada patlaması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 9'u tedavilerin ardından taburcu edildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 26 yaşındaki Kerem C'nin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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