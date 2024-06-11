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        Diyarbakır Müzesi, 90'ıncı kuruluş yıl dönümünde etkinliklere ev sahipliği yaptı

        Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, özel bir okulun öğretmen ve öğrencileri, İçkale Müze Kompleksi'nde Diyarbakır Müzesi'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:54
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        Diyarbakır Müzesi, 90'ıncı kuruluş yıl dönümünde etkinliklere ev sahipliği yaptı
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        Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, özel bir okulun öğretmen ve öğrencileri, İçkale Müze Kompleksi'nde Diyarbakır Müzesi'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Etkinlikte, Diyarbakır başta olmak üzere birçok yöreye özgü türküler seslendirildi, öğretmenler saz, öğrenciler ise erbane çaldı.

        Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi'nin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu ve yıl dönümü etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

        Etkinliğin 34'üncüsünün gerçekleştirildiğini dile getiren Gizligöl, "Bu yıl yaptığımız 33 etkinlikte devlet ve özel okullarla gerçekleştirdik. Bugün de bir özel okulla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır müzesi yaşayan bir müze. İçinde oldukça kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yaşayan bir müzedir." dedi.

        Gizligöl, bu yıl toplamda 90 etkinlik yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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