Diyarbakır Müzesi, 90'ıncı kuruluş yıl dönümünde etkinliklere ev sahipliği yaptı

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, özel bir okulun öğretmen ve öğrencileri, İçkale Müze Kompleksi'nde Diyarbakır Müzesi'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Etkinlikte, Diyarbakır başta olmak üzere birçok yöreye özgü türküler seslendirildi, öğretmenler saz, öğrenciler ise erbane çaldı.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi'nin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu ve yıl dönümü etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.