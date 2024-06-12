Dicle Elektrik, kaçak kullanım azaldıkça şebeke verimliliğinin arttığını açıkladı:

Dicle Elektrik, kaçak elektrik tüketimi azaldıkça şebeke verimliliğinde artış sağlandığını, bildirimsiz kesinti süresinin de azaldığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, yatırımlarla desteklenerek kaçak elektrik kullanımının azaldığı bölgelerde şebekelerin daha verimli çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin sorumluluk bölgesindeki 6 kente ilişkin, "2013'te yüzde 76 olan kayıt dışı elektrik tüketimi, yatırımlar ve mücadeleler sayesinde yüzde 42'ye düşürüldü. Bu oran dirençle karşılaşılmadığı için yatırımların önemli ölçüde tamamlandığı şehir merkezlerinde yüzde 17'lere kadar düşünce elektrik şebekeleri de daha verimli çalışmaya başladı. Bunun en bariz örneği Siirt ve Batman'da görüldü. Şebekelerde ilk yıla göre (2013) arıza sayısı yüzde 68 azaldı, abone başına düşen bildirimsiz kesinti süresi Siirt ve Batman gibi illerde ülke ortalamasının altına indi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yapılan son ölçümlere göre Türkiye'de abone başına bildirimsiz kesinti süresi 1170 dakika civarındayken bu sürenin kayıp kaçak oranı il merkezinde yüzde 9,2, il genelinde ise yüzde 14,7 olan Siirt'te 610 dakikayla neredeyse ülke ortalamasının yarısına indiğini belirtti. Kayıp kaçak oranı yüzde 33,2'ye indirilen Batman il merkezinde ise bu sürenin 1116 dakika ile yine Türkiye ortalamasının altına çekildiğini ifade eden Arvas, özellikle şehir merkezlerinde yapılan iyileştirmelerle, şebeke verimliliğini artırarak kesinti sürelerini azalttıklarını bildirdi.

- "Bu olumlu gelişmelerin kırsal ve tarımsal bölgelerde de gerçekleşmesini hedefliyoruz" Arvas, şunları kaydetti: "Dağıtım bölgemizde gerçek anlamda bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmekte olduğumuzu artık görebiliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yol haritalarında da belirtildiği gibi kayıp kaçak oranını düşürmeyi, bunu yaparken de yatırım ve ilave bakımlarla diğer dağıtım bölgeleri gibi normalleşmeyi arzuluyoruz. Bunun yanında da bölge insanımızın kayıp kaçakla anılmadığı, ülkemizin diğer tüm bölgelerinde yaşayan insanlar gibi kaliteli ve kesintisiz enerjiyi hak ettiğini düşünüyoruz. Şehir merkezlerinde yaşanan bu olumlu gelişmelerin kırsal ve tarımsal bölgelerde de gerçekleşmesini hedefliyoruz. Dicle Elektrik olarak, bölge insanımızın kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişim hakkını savunuyoruz. Bu doğrultuda, tarımsal sulama abonelerimizin ödeme konusunda yaşadığı zorlukları da anlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla borçlu abonelerimize destek olmaya ve onların elektrik ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde kırsal ve tarımsal alanlarda da şebekelerimizi güçlendirerek bölge genelinde elektrik kalitesini artırıp, kesinti sürelerini minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Böylece, abonelerimize daha güvenilir bir enerji hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."