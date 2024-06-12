Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
Diyarbakır-Viranşehir kara yolunun Ovabağ mevkisinde tarım işçilerini taşıyan C.A. idaresindeki 41 ACC 022 plakalı minibüs ile M.Ş.C'nin kullandığı 44 ABC 307 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 20 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen ekiplerce alındıkları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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