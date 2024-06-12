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        Diyarbakır'da "1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği" düzenlendi

        Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin katılımıyla, "1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:44
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        Diyarbakır'da "1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği" düzenlendi
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        Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin katılımıyla, "1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği" düzenlendi.

        Kayapınar Halk Eğitimi Merkezinde 4 bilim ve sanat merkezinin katılımıyla düzenlenen şenlikte 17 branşta yaklaşık 30 stant kuruldu.

        Stantlarda öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar yer aldı.

        Bilim Sanat Merkezinde matematik öğretmeni Sait Atlı, bu yıl 1'incisi düzenlenen bilim ve sanat şenliğinde öğrencilerin yaptığı çalışmaların yer aldığını söyledi.

        Atlı, Kayapınar, Diyarbakır, Sur ve Yenişehir Bilim ve Sanat merkezlerince düzenlenenen şenlikte yıl boyu yapılan etkinlikleri, ürünleri, bilimsel ve sosyal yarışmalarda elde edilen başarıları tanıtmak istediklerini ifada etti.

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