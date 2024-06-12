Diyarbakır'da "1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği" düzenlendi

Atlı, Kayapınar, Diyarbakır, Sur ve Yenişehir Bilim ve Sanat merkezlerince düzenlenenen şenlikte yıl boyu yapılan etkinlikleri, ürünleri, bilimsel ve sosyal yarışmalarda elde edilen başarıları tanıtmak istediklerini ifada etti.

Bilim Sanat Merkezinde matematik öğretmeni Sait Atlı, bu yıl 1'incisi düzenlenen bilim ve sanat şenliğinde öğrencilerin yaptığı çalışmaların yer aldığını söyledi.

Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin katılımıyla, "1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği" düzenlendi.

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