GÜNCELLEME - Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada 3 polis hakkında beraat kararı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan 3 polisin beraatine karar verildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Sanıklar S.T, F.T. ve M.S'nin maktule yönelik olarak atılı 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi karşısında, amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olan ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden birisi olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/2. maddesi ile garanti altına alınan masumiyet karinesi uyarınca, müsnet suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2. (e) maddesi gereğince ayrı ayrı beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullandı.

Duruşmayı, farklı bölgelerden ve yurt dışından gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP'li ve DEM Parti'li bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erinç Sağkan, Tahir Elçi'nin bu kentin tarihi ve kültürel dokusu yıpranmasın diye bir açıklama yaparken katledildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatını insan hakları mücadelesine, cezasızlıkla mücadeleye adayan bir hukuk insanının, kendi yaşadığı bu ağır saldırı, bu katliam cezasız kalmasın diye uğraş verdik ancak gerek soruşturma sürecinde yürütülen savcılık pratiği gerekse kovuşturma sürecinde avukatların katılan vekillerinin soruşturmanın ve kovuşturmanın genişletilmesine dönük tüm taleplerine rağmen bu kadar ciddi ve kritik bir dava dosyasında bu delillerin toplanmaması, peşinden de 'her türlü araştırmayı yaptık ama şüpheden sanık yararlanır, masumiyet karinesidir' deyip beraat kararı verilmesi en hafif tabiriyle insanın aklıyla alay geçmektir. Buna müsaade etmeyeceğiz. 'Bu yargılamaya meşruiyet kazandırmayacağız' demiştik ancak biz hukuk sisteminin içerisinde elbette ki bu olayın aydınlanacağına inanıyoruz. Bunun için sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz."