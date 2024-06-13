Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Aramalarda, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi, güzellik ve masaj salonları mühürlendi.

Çete üyelerinin fuhşu "özel terapi" diye adlandırdığı, silahla tehdit yaralama olaylarına da karışarak, bazı kişilerden zorla para istediği tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.