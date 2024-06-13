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        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 16 ton 344 kilo 28 gram uyuşturucu imha edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 16 ton 344 kilo 28 gram uyuşturucu imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:47
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        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 16 ton 344 kilo 28 gram uyuşturucu imha edildi
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        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 16 ton 344 kilo 28 gram uyuşturucu imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 2023 yılında icra edilen "narko-terör" operasyonlarında ele geçirilen 16 ton 344 kilo 28 gram uyuşturucu hakkında müsadere kararı verildi.

        Valilikçe oluşturulan heyet huzurunda 16 ton 344 kilo 28 gram uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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