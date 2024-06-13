Diyarbakır'da metruk evin tavanı çöktü
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde metruk tek katlı evin tavanı çöktü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde metruk tek katlı evin tavanı çöktü.
İlçeye bağlı Mevlana Halit Mahallesi 391'inci Sokak'ta bulunun metruk tek katlı bir evin tavanında çökme meydana geldi.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı incelemede çökme meydana gelen metruk evde kimsenin bulunmadığını belirledi.
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