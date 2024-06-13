Tekneler Dicle Baraj Gölü'ne Filistin bayraklarıyla açılıyor

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde yolcu taşımacılığı yapan teknelere Filistin bayrağı asılarak, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra baraj gölünde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla dikkati çeken Eğil, kültür ve inanç turizmi açısından önem taşıyor.

Kentin önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından Dicle Baraj Gölü Havzası'nda 1 Nisan 2022'de fosil yakıtlı tekne taşımacılığı yasaklandı. Enerjisini güneşten alan, her biri 12 kişilik 6 tekne, deneme seferlerini sürdürüyor.

İsrail'in Filistin'i yok etmeye çalıştığını ancak bu zulüm ve katliamdan sonra Filistin'in daha da güçleneceğine inandığını ifade eden Seydaoğlu, her daim Filistin halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini belirtti.

Eğil Belediyesinin girişimiyle İsrail'in protesto edilmesi için bazı tekneler, Dicle Baraj Gölü'ne Filistin bayraklarıyla açılmaya başladı.

Gazze'deki zulme tepkilerini göstermek istediklerini dile getiren Seydaoğlu, "Teknelerimize Filistin bayrağı astık. İsrail'e tepkimizi bu bayraklarla turistler üzerinden de tüm dünyaya duyurmaya çalışacağız. Bu katliamı ve soykırımı insanların unutmaması ve sürekli güncel tutması amacıyla bayraklarımız teknelerimizde bulunacak. İlerleyen dönemlerde tarihi Asur Kalesi'ne de daha büyük bir bayrak asma planımız var." dedi.

Dünyadaki herkesin imkanları dahilinde İsrail'in katliamını durdurmak için çaba göstermesi gerektiğini belirten Seydaoğlu, gösterilecek bu tepkinin önemine işaret etti.