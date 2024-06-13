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        Diyarbakır'da depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi

        Diyarbakır'da atölyede çalışmasıyla depremzede çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:03
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        Diyarbakır'da depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi
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        Diyarbakır'da atölyede çalışmasıyla depremzede çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Öznur Mehmetoğlu, kendisinden yaşça küçük depremzede çocukların stres atması için "Sadece Bir Üçgen Değil Projesi"ni hazırladı.

        Proje kapsamında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi ve Diyarbakır Müze Müdürlüğü ortaklığında müzede açılan atölyede çalışmalara katılan 20 öğrenci resim yaptı.

        Çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, okul idaresi ve çocukların katılımıyla müze bahçesinde düzenlenen etkinlikle açıldı.

        Müze Müdür Vekili Gizligöl, AA muhabirine, öğrencilerin güzel eserler meydana getirdiğini söyledi.

        Depremzede çocuklara yönelik proje kapsamında müzede atölye kurulmasına ve resimlerin sergilenmesine olanak sağladıklarını dile getiren Gizligöl, "Resim, bir nebze olsun depremzede çocukların ruhsal ve duygusal olarak daha erken hayata adapte olabilmesine ve tramvayı üzerlerinden atabilmesine vesile olacaktır. Çocuk, sanat ve sanatçı dostu bir müzeyiz."

        Gizligöl, bu yıl müzelerinde 35 etkinlik yaptıklarını ve bu etkinliklerin büyük çoğunluğunun sergilerden oluştuğunu anımsatarak, sanatla ilgilinenlerin müzede hem atölye çalışması yapabileceklerini hem de çalışmalarını sergileyebileceklerini aktardı.

        Öğrenci Mehmetoğlu da resime ilgisinin 6 yaşında başladığını ve bugüne kadar çok sayıda kişisel resim sergisi açtığını aktardı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden kendisinin de etkilendiğini dile getiren Mehmetoğlu, "Sanat sayesinde toparlandım. O süreci yaşamış depremzede çocukları toparlamak amacıyla böyle bir proje hazırladım. Sanatın iyileştirici özelliğine inanıyorum. Bunu çocuklarda da fark ettim. Resim yapmanın çocuklara iyi geldiğini hissettim." dedi.

        Ali Emiri Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencisi Zeynep Öz de atölye çalışmasında yer aldığını, resim yapmanın stresi azaltığını kaydetti.

        6. sınıf öğrencisi Elanur Onay ise depremin ardından ailesiyle birlikte yaklaşık bir ay çadırda yaşadığını belirtti.

        Çadır kentte düzenlenen etkinliklere katıldığını ve kendisini iyi hissetmeye başladığını dile getiren Onay, süreç içerisinde depreme ilişkin korkusunun azaldığını aktardı.

        Resim yapmayı sevdiği için atölye çalışmasına katıdığını söyleyen Onay, "Arkadaşlarımla bir araya gelerek resim çizdik. Birlikte çok iyi zaman geçirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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