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        Diyarbakır ve Karacadağ OSB'den isimlerinin izinsiz kullanılmasına tepki

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Karacadağ OSB Başkanlığı, kurumsal adlarının bir açıklamada izinsiz yazıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:38
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        Diyarbakır ve Karacadağ OSB'den isimlerinin izinsiz kullanılmasına tepki
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        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Karacadağ OSB Başkanlığı, kurumsal adlarının bir açıklamada izinsiz yazıldığını bildirdi.

        Diyarbakır OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Karacadağ OSB Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında, "Diyarbakır iş çevreleri tek ses: Kayyım atanırsa yatırımcı gelmez" şeklinde haberlerin yayınlandığı ve haber ekinde sunulan listede kurumsal isimlerinin kullanıldığı belirtildi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile İş İnsanları Konseyi tarafından açıklamanın "31 kurum ve kuruluş adına" yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu açıklamada kurumsal adımızın izinsiz kullanıldığını ve tüzel kişiliğimizi temsile yetkili kişi veya organlarca böyle bir kararın alınmadığını, buna rağmen adımızın kullanılmasının hukuka ve etik kurallarına aykırı olduğunu belirtmek isteriz. İlimizin yatırım alması hepimizin ortak gayesi olup yatırımın huzur ve güven ortamına bağlı olduğu, bu kapsamda herkesin şehrimizin huzur ve güveni için elinden geleni yapması ve gereksiz gerilim yaratıcı iş ve işlemlerden uzak durması gerektiğini belirtir, bundan sonra yapılacak bu ve benzeri açıklamalarda kurumumuzu temsile yetkili kişi veya organlardan gerekli izinler alınmaksızın adımızın kullanılması halinde yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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