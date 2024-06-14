Diyarbakır'da okuyan Filistinli öğrenciler "Babalar Günü"nü buruk geçirecek

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) okuyan Filistinli öğrenciler, "Babalar Günü"nü İsrail'in saldırıları nedeniyle ailelerinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Filistin'den üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen gençlerden yaklaşık 50'si DÜ'de farklı fakültelerde okuyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan yakınlarının hayatından endişe duyan öğrenciler, Babalar Günü'nü güçlükle haber alabildikleri ailelerinden uzakta buruk geçirecek.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sondos Alhassanat, AA muhabirine, İsrail'in saldırıları nedeniyle yakınlarını kaybettiklerini söyledi. Daha önce Gazze'de normal bir hayatı olduğunu, tatillerde anne ve babasını görmek için Gazze'ye gittiğini aktaran Alhassanat, İsrail'in saldırılarından sonra ailesinden ve yakınlarından çok sayıda kişiyi kaybetmenin acısını yaşadığını belirtti. Alhassanat, 2 kardeşiyle 5 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Babalar Günü geliyor, ailelerimizden, babalarımızdan uzağız. Babam benim için farklıydı. Babamla özel anılarımız vardı. Kahvaltıyı denizin kenarında cuma günleri birlikte yapıyorduk. Biz kız çocukları babamın etrafında oturur, onunla sohbet ederdik. Babam, bize hayata dair tavsiyeler verirdi. Sabahları kalktığımda ilk işim babama mesaj yazmak. Bu sayede durumunu öğreniyorum." Ailesinin şimdi atılan bombalar altında yaşadığını dile getiren Alhassanat, ailesinden dolayı sürekli endişe içerisinde olduğunu anlattı.

İki gün önce ailesinin yaşadığı bölgeye saldırı olduğunu ifade eden Alhassanat, şöyle devam etti: "Saldırılarda babam bir anda kayboldu. Aradığımızda cevap vermiyordu. Ondan bir süre cevap alamayınca çok korktum. Şimdi saldırı yapılınca ilk olarak babamı arıyorum. Böyle bir durumda hayatı yaşayamıyoruz. Bu durumda sınavlarımıza zor çalışıyoruz, çünkü ailelerimizin hayatlarından endişe duyuyoruz. 9 aydır bu endişeyle yaşıyoruz. Pes etmeyeceğiz artık bu savaş bitsin, insanlar ölmesin. Artık kadınlar, çocuklar, bebekler ölmesin. Yeter artık bitsin bu savaş."

- "Babalar Günü'nü onunla kutlamayı çok isterdim" Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yusuf Alhadad ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları üzüntüyle takip ettiklerini, saldırılarda yakınlarını kaybettiklerini anlattı. Türkiye'de 2 yıldır eğitim gördüğünü ifade eden Alhadad, İsrail'in halkı aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığını belirtti. Üç kız kardeşi ve annesinden uzun süredir haber alamadığını aktaran Alhadad, babasıyla da saldırıların hedefi olmaması için iletişim kuramadığını ve hayatından endişe duyduğunu kaydetti.

Saldırılar başlamadan önce huzurlu bir hayatlarının olduğunu dile getiren Alhadad, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok mutlu bir hayatımız vardı. Babam bankada çalışıyordu. Ailemden uzağım, onlardan haber alamamak çok zor. Onlarla hala konuşamıyorum. Babalar Günü geliyor ama ben babamla konuşamıyorum bile. Benimle bir dakika konuşmak için tankların hedefine girebilir tehlikesiyle düzenli konuşamıyoruz. Keşke şu an babamın yanında olsaydım. Babamla birlikte olmayı ve Babalar Günü'nü onunla kutlamayı çok isterdim. İnşallah bu savaş bittikten sonra kaybettiğimiz anılarımızı yine yaşarız. Bu savaş bitsin. Artık akan kanımız dursun. İnşallah bu savaş biter, tekrar ailem ile birlikte oluruz."