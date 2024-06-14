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        Doğu ve Güneydoğu'da öğrenciler karnelerini aldı

        Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak, Elazığ, Batman ve Siirt'te okullarda düzenlenen karne töreni sonrası öğrenciler yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:05
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        Doğu ve Güneydoğu'da öğrenciler karnelerini aldı
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        Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak, Elazığ, Batman ve Siirt'te okullarda düzenlenen karne töreni sonrası öğrenciler yaz tatiline girdi.

        Diyarbakır'da il genelindeki 1792 okulda öğrenciler karnelerini aldı. Bu çerçevede Merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Vali Ali İhsan Su, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

        Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde 483 bin 455 öğrencinin eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldığını söyledi.

        Çocukların karne sevincine iştirak ettiklerini belirten Su, şunları kaydetti:

        "İnşallah şimdi yaz tatiline girmiş olacağız. Tabi tatil demek boş durmak demek değildir. Çocuklarımız kendilerini geliştirecek aktiviteleri yapacaklar. Bu yaz tatilinde öğrenciler kitap okuyarak, diğer spor aktivitelerini yaparak, dinlenerek hem tatil yapmak hem de kendilerini eksik kaldığı noktalarda da geliştirerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlamış olacaklar."

        - Elazığ

        Elazığ'da, 10 bin öğretmenin görev yaptığı 560 okulda 134 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Vali Yardımcı Oltan Bayraktar ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 100 Yıl Çaydaçıra Ortaokulu'ndaki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Yiğit, burada yaptığı açıklamada, karne alan öğrencilerin sevincini paylaştıklarını belirtti.

        Bir yılı güzel ve sorunsuz atlattıklarını ifade eden Yiğit, "İnşallah hayırlı bir tatil dönemi geçiririz ama tabi bu tatil eğitimden uzak kalmak için bir bahane değil." dedi.

        Yiğit, öğrencilerden yaz döneminde ders tekrarı yapmalarını ve yeni kitaplar okunmasını önerdi.

        - Bingöl

        Bingöl'de, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 59 bin 927 öğrenci karne aldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Milli Eğitim Vekili Abdulhaluk Çakan, Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’ndaki törene katıldı.

        Vali Usta ve beraberindekiler, özel eğitim öğrencilerinin de bulunduğu sınıfları gezdi, öğrencilere karne ve hediye verdi.

        Usta, öğrencilere yaz tatilinin keyfini çıkarırken okumayı, araştırmayı, eğlenmeyi ve öğrenmeyi ihmal etmemelerini tavsiye etti.

        - Mardin

        Mardin'de 12 bin 942 öğretmenin görev yaptığı 1218 okulda 255 bin 48 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

        Merkez Artuklu ilçesindeki 13 Mart İlkokulu'ndaki törende, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrencilere karnelerini verdi.

        Akkoyun, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Vali Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere tatili dinlenerek, oyunlar oynayarak ve kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunduklarını belirtti.

        Öğrencilerin karne heycanına ortak olduklarını aktaran Akkoyun, öğretmenlere de gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

        Velilerden de öğrencilere hoşgörü, güven ve hassasiyetle yaklaşmalarını isteyen Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dönem, bizler de daha iyi bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmek için bu tatil dönemini hazırlıklarla tamamlayacağız. Öğrencilerimizin en iyi eğitim ve öğretimi alabilmeleri, eğitim camiamızın da en iyi ortamda çalışabilmeleri için gayretlere devam edeceğiz. Devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

        - Şırnak

        Şırnak’ta, 164 bin 41 öğrenciye karne dağıtıldı.

        Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Vali Atay, karne verdiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        - Batman

        Batman'da, 753 okulda 172 bin 750 öğrenci karne aldı. Merkez Tilmerç Mahallesi'ndeki Batman Demiryol İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törene katılan Vali Ekrem Canalp, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile öğrencilere karne dağıttı.

        Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne aldığını ve aynı zamanda bayram tatilinin başlangıcı olduğunu belirtti.

        Yolculuk yapanlara tavsiyelerde bulunan Canalp, araçta bulunan herkesin emniyet kemeri takmasını, sürücülerin takip mesafesini korumasını, mola verilmesini ve yorgunluk durumunda sürücülerin araç kullanmaya ara vermelerini istedi.

        Karne alan bütün öğrencileri tebrik eden Canalp, şöyle konuştu:

        "Eğer karnelerinde başarılı olanlar varsa başarılarını yaz döneminde de biraz kitap okuyarak takviye etmelerini öneriyoruz. Karnesinde başarısız dersleri olan öğrencilerimizin de yaz dönemlerinde kendi çalışmalarını devam ettirmeye davet ediyoruz."

        - Siirt

        İl genelindeki 548 okulda 89 bin 469 öğrencinin karne sevincini yaşadığı Siirt'te ise Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya, beraberindeki Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Beraberindekilerle öğrencilere karnelerini veren Kızılkaya, öğrencilere tatilde kitap okumalarını ve dinlenmelerini tavsiye etti.

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