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        MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan Vali Su'ya veda ziyareti

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:08
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        MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan Vali Su'ya veda ziyareti
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Bozkuş beraberindeki heyetle 25 Haziran'da yaş haddinden emekliye ayrılacak Vali Su'yu makamında ziyarette bulundu.

        Bozkuş, görüşmede, kentte yapmış olduğu hizmet ve eserlerden dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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