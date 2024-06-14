MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan Vali Su'ya veda ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Bozkuş beraberindeki heyetle 25 Haziran'da yaş haddinden emekliye ayrılacak Vali Su'yu makamında ziyarette bulundu.

Bozkuş, görüşmede, kentte yapmış olduğu hizmet ve eserlerden dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.