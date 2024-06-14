Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da pekiştiği bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğu yaşandığını belirtti.

Bayram vesilesiyle anne ve babalar, aile büyükleri, akraba ile komşuların ziyaret edilerek gönüllerinin alınması gerektiğini ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Kimsesiz, yaşlı ve yalnız olanları hatırlayarak bayramın bereketini beraber yaşayalım. Çevremizdeki şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelip, yetim ve öksüzlerimizi de bayram coşkusuna ortak ederek yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bayramı idrak etmeye çalışalım. Diyarbakırlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."