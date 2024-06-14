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        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:12
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        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        B.A'nın kullandığı 23 HH 129 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Çelikevler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. idaresindeki 21 AD 653 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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