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        Diyarbakır'da traktörüyle sulama göletine düşen kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde traktörüyle sulama göletine düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:02
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        Diyarbakır'da traktörüyle sulama göletine düşen kişi hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde traktörüyle sulama göletine düşen kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı kırsal Kesentaş Mahallesi mevkisinde sıcak hava nedeniyle gece oğlu ile tarlada çalışan Mustafa Ç. (61), traktörünü çalıştırdı.

        Havanın karanlık olmasından dolayı bir süre sonra Mustafa Ç'nin kullandığı traktörün ışığını görmeyen oğlu, babasını aramaya başladı.

        Sulama göletinde traktörün ışığının yandığını gören oğlu, durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sabah saatlerinde göletten çıkarılan Mustafa Ç'nin cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Traktör de vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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