Diyarbakır'da traktörüyle sulama göletine düşen kişi hayatını kaybetti

Bunun üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Havanın karanlık olmasından dolayı bir süre sonra Mustafa Ç'nin kullandığı traktörün ışığını görmeyen oğlu, babasını aramaya başladı.

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