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        Diyarbakır Valisi Su, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, uygulama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:56
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        Diyarbakır Valisi Su, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, uygulama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri denetledi.

        Vali Su, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki Pirinçlik uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.

        Sürücüler ve yolcularla sohbet eden Su, emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığını kontrol etti.

        Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

        Trafiğe çıkan vatandaşların kurallara uymaları gerektiği uyarısında bulunan Su, şunları kaydetti:

        "Kurban Bayramı'nda emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla limiz genelinde jandarma ve polis bölgesi olmak üzere 2 bin 148 ekip ve 10 bin 501 personel görevlendirildi. Vatandaşlarımızın konforlu, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmeleri için arkadaşlarımızla beraber alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

        Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince sürücü ve yolculara çikolata ile kolonya ikram edildi, çocuklara oyuncak verildi.

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