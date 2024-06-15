Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alınamıyor

Sur Canlı Hayvan Borsası'na gelen ve burada babasından ayrılan Samet Akın'dan 16 gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Gültepe köyünde yaşayan Samet Akın, 30 Mayıs'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'a babası Rahmi Akın ile kurbanlık hayvan getirdi.

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