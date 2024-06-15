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        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alınamıyor

        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren 22 yaşındaki gençten 16 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:49
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        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alınamıyor
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        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren 22 yaşındaki gençten 16 gündür haber alınamıyor.

        Muş'un Korkut ilçesine bağlı Gültepe köyünde yaşayan Samet Akın, 30 Mayıs'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'a babası Rahmi Akın ile kurbanlık hayvan getirdi.

        Sur Canlı Hayvan Borsası'na gelen ve burada babasından ayrılan Samet Akın'dan 16 gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin, genci bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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