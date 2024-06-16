Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da bayram namazı kılındı

Halid Bin Velid Camisi'nde okunan hutbede, Filistinliler için dua edildi.

Bazı camilerde yer bulamayan vatandaşlar cami bahçesinde bayram namazı için saf tuttu.

Vatandaşlar daha sonra camide bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Kılınan bayram namazı ve yapılan duaların ardından cemaat bayramlaştı.

Mardin'de çok sayıda vatandaş merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye, bayramı namazını kılmak için geldi.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları tarafından da cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

Çocuğuyla bayram namazı için camiye gelen Emrah Soylu da bütün İslam aleminin bayramını kutladığını dile getirerek, namazın ardından evde ailesiyle bayramlaşacağını kaydetti.

Vatandaşlardan Halil Parlak, bayram namazını Ulu Cami'de kılmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, "Bayramın bütün İslam alemine barış, huzur, kardeşlik getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. İsrail'i lanetliyoruz. Gelecek bayramı hep birlikte barış ve kardeşlik içinde geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.